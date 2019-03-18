Названы самые популярные иномарки в России

Иномарки по-прежнему занимают большую долю на российском рынке. По состоянию на начало 2019 года в России насчитывается 25 миллионов 130 тысяч легковых автомобилей иностранных автопроизводителей. Доля иномарок от всего автопарка страны равна 59,8%.

Согласно статистическим данным, самой популярной иномаркой на российском авторынке остается Ford Focus. Автопарк этой модели составляет 783 тысячам машин.

На второй позиции располагается Kia Rio – 759 тысяч 492 автомобиля. ТОП-3 замыкает Hyundai Solaris – 749 тысяч 978 единиц.

Четвертое и пятое места достались Renault Logan и Toyota Corolla – 678 тысяч и 647 тысяч 956 зарегистрированных автомобилей соответственно.

В десятку этого рейтинга также вошли: Chevrolet Niva (619 тысяч 322 автомобиля), Volkswagen Polo (468 тысяч 965 машин), Daewoo Nexia (432 тысячи 391 автомобиль), Toyota Camry (421 тысяча 474 единицы) и Skoda Octavia (402 тысячи 69 машин).