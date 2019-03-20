Названы самые популярные автомобили Subaru в РФ

Согласно статистической информации, за февраль 2019 года объем продаж автомобилей японской марки Subaru составил 558 единиц, что на 3,5% ниже, чем было зафиксировано годом ранее.

Самой популярной моделью в линейке «Субару» вновь оказался кроссовер Forester с показателем в 378 проданных машин.

Строчкой ниже оказался универсал повышенной проходимости Outback – 80 реализованных единиц.

ТОП-3 по данному показателю замкнула модель Impreza с результатом в 56 проданных машин в феврале в России.

Далее расположились: Subaru XV (20 машин), Subaru Legacy (13 единиц), а также WRX (2 автомобиля).