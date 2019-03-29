Названы самые дорогие в эксплуатации иномарки

Часто для водителей при выборе машины одним из главных критериев является стоимость ее обслуживания. Вполне логично, что автомобили премиального сегмента являются наиболее комфортабельными и продвинутыми в техническом плане, но одновременно с этим имеют весьма недешевый показатель затрат на обслуживание.

Сервис “Юла. Авто” провел анализ стоимости владения зарубежных автомобилей за прошлый год, выявив самую дорогую модель в эксплуатации. В данном рейтинге эксперты учитывали затраты на топливо, размер госпошлины, транспортный налог и страхование ОСАГО.

Так, наиболее затратным в обслуживании оказался BMW X6 M. Как пишет издание 110km.ru, владелец такого автомобиля в год в среднем платит 222 тысячи 700 рублей. Автомобиль оборудуется «прожорливым» 4,4-литровым агрегатом на 575 лошадиных сил.

На второй месте по данному показателю оказался Hummer H2. За «гражданскую» версию военного внедорожника его владельцам ежегодно приходится платить 211 тысяч 900 рублей. В моторную линейку 6,2-литровые бензиновые моторы с отдачей в 315, 325, 393 и 409 лошадиных сил.

ТОП-3 замыкает американский Cadillac Escalade со средней стоимостью годового владения в 203 тысячи 100 рублей. Под капотом автомобиля установлен 6,2-литровый V8.

В пятерку самых затратных в обслуживании иномарок также вошли: Infiniti QX80 – 201 тысяча 100 рублей ежегодных затрат на обслуживание и Mercedes-Benz G-Class со средней стоимостью обслуживания в 194 тысячи 500 рублей.