Названы самые дешевые иномарки в России в марте

Редакция Daily-Motor.Ru, «прошерстив» прайс-листы зарубежных автомобильных брендов, составила рейтинг самых дешевых иномарок на российском авторынке по состоянию на март 2019 года.

Как и в предыдущем месяце, лидером этого ТОП-а остается седан Datsun on-DO, прибавивший по сравнению с февралем 6 тысяч рублей – до 480 тысяч рублей за базовую комплектацию (2019 год выпуска).

Хэтчбек Brilliance H230, занимавший в февральском рейтинге вторую позицию, последовал примеру седана и покинул российский авторынок. Его место заняли Renault Logan и Renault Sandero с базовым ценником дореформенной версии второго поколения от 534 тысяч рублей.

Четвертым стал еще один автомобиль «Датсун» – хэтчбек mi-DO со стартовым ценником в 545 тысяч рублей за комплектацию Trust 1.

ТОП-5 замкнул корейский компакт-кар Picanto, который впервые с начала публикации нашим изданием данного рейтинга смог войти в первую пятерку. Стоимость базовой комплектации этой модели начинается от 579 тысяч 900 рублей.