Названы лучшие кроссоверы для женщин

Автомобильные эксперты составили ТОП лучших кроссоверов, которые максимально подходят под запросы женской потребительской аудитории.

На первую строчку данного ТОП-а аналитики поставили британский Range Rover Evoque, который полюбился слабому полу еще со времен Виктории Бэкхем, участвовавшей в его разработке. Автомобиль выделяется среди своих конкурентов хорошим оснащением, а также широкой линейкой моторов, состоящей как из бензиновых, так и дизельных агрегатов.

На втором месте расположился японский Nissan Qashqai, поскольку он выглядит красиво, а данный критерий является для женщин одним из самых важных. Помимо дизайна в этой модели стоит выделить большое число электронных помощников, а также целый список систем безопасности, которые могут пригодиться, если у девушки нет опыта вождения.

Тройку лидеров в данном ТОП-е замыкает Toyota RAV4. Этот автомобиль является одним из самых популярных кроссоверов в мире, в том числе и среди слабого пола, пишет 110km.ru.

Более того, ближе к середине этого года до России должна добраться новая генерация “РАВ4”, которая будет предложена в бензиновой и гибридной модификациях, но, к сожалению, лишится дизельного мотора.

Далее в списке лучших кроссоверов для девушек и женщин расположились: BMW X3 M, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi ASX и Hyundai Tucson.