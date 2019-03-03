Названы лучшие китайские автомобили по выручке с продаж в России

По итогам января 2019 года самым доходным автомобилем китайских брендов в России стал кроссовер Geely Atlas. Объем реализации этой модели составил 330 единиц, а выручки – 428 миллионов 500 тысяч рублей.

Согласно информации, опубликованной порталом «Автостат-Инфо», на второй строчке по данному показателю идет внедорожник Haval H6 с 254 проданными в январе автомобилями, на которые российские покупатели потратили 381 миллион рублей.

Тройку лидеров замыкает Chety T21 (182 проданных автомобиля и 207 миллионов 500 тысяч рублей выручки).

Далее расположились Lifan X60 (131 миллион 100 тысяч рублей выручки) и Zotye T600 (98 миллионов 780 тысяч рублей выручки).