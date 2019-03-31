Названы автомобили с лучшей «шумкой»

Шумоизоляция является одним из главных критериев при выборе того или иного автомобиля, поскольку от нее напрямую зависит комфорт водителя и пассажиров. Особенно она актуальна в дальних поездках, когда машина едет на высокой скорости и уровень шумового загрязнения становится выше.

Конечно, абсолютной тишины в салоне легкового автомобиля добиться практически невозможно, однако автопроизводители порой прикладывают серьезные усилия, чтобы максимально снизить воздействие уровня внешнего звука на водителя и пассажиров.

Согласно результатам последнего исследования, проведенного британскими журналистами, в классе малолитражек самым тихим является автомобиль Ford Fiesta с уровнем шума в 65,7 дБа.

В сегменте седанов лидером по уровню так называемой «шумки» является Volkswagen Passat с шумоизоляцией на уровне 61,9 децибел.

В категории кроссоверы и внедорожники лучшую шумоизоляцию предлагает японский Honda Pilot со значением шумовых колебаний не выше 58,4 акустических децибел.