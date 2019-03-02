Названа средняя стоимость заправки автомобиля в РФ

Цены на топливо в России продолжают расти, причем весьма быстрыми темпами. Одной из причин этого является повышение с 1 января 2019 года НДС.

Аналитический портал «Автостат» совместно с изданием «За Рулем» провели опрос среди автовладельцев с целью выявить, сколько денег они тратят в среднем на дозаправки своих «железных коней» за месяц.

Так, согласно результатам исследования, 42% респондентов в месяц расходуют топливо на сумму более 4 тысяч рублей. Примерно каждый пятый (20,6%) выделят ежемесячно да эти цели из собственного бюджета сумму от 3 до 4 тысяч, а 17,2% опрошенных – от 2 до 3 тысяч рублей.

Значительно меньшей части респондентов – 15% – удается в месяц тратить на топливо сумму от 1 до 2 тысяч рублей, а самой малочисленной – 5% – и вовсе требуется на заправку автомобиля менее 1 тысячи рублей.