На Женевском автосалоне представлен внедорожник Tata H2X

В рамках Женевского автосалона 2019 года (Geneva Motor Show) состоялась официальная презентация нового микро-кроссовера от индийской марки Tata Motors. Автомобиль получил индекс H2X и представляет собой концепт-кар, обладающий динамичный и ярким дизайном.

Габариты новинки оказались следующими: длина – 3840 мм, ширина – 1822 мм, высота – 1635 мм. Размер колесной базы равен 2450 мм. Кроссовер спроектирован на платформе ALFA.

Техническое оснащение прототипа пока держится в секрете. Предполагается, что концепт, дебютировавший в Швейцарии, в серийном исполнении будет оборудован линейкой 3-цилиндровых бензиновых и дизельных моторов, связку которым составит механическая коробка передач.