На перекрёстках могут появиться новые дорожные знаки

В России очень часто фиксируются ситуации, когда из-за плохой погоды или же незаметной разметки водители получали большой штраф или же вовсе лишались прав. И с этой тенденцией решили начать бороться с помощью установки дополнительных дорожных знаков.

Эксперты отмечают, что ввиду погодных условий в стране не всегда удаётся вовремя очищать дороги от снега, в результате дорожная разметка может оставаться незаметной, и делая поворот, автомобилист может, не осознавая того, оказаться на встречной полосе. А сейчас за это предусмотрен штраф размером в 5 тысяч рублей или же лишение водительских прав сроком до полугода. Более того, в местах с плохо видимой разметкой очень часто дежурят патрульные ГИБДД, которые готовы предложить водителям альтернативный способ решения проблемы, в частности, если речь доходит до лишения прав.

Столичное профильное ведомство предложило устанавливать на проблемных перекрёстках дополнительные знаки дорожного движения, чтобы водители могли ориентироваться не только по разметке. Это позволит сократить количество ДТП и исключить коррупционную составляющую этого вопроса. Хотя, для многих водителей подобное нововведение далеко не на руку, так как, осведомлённые проблемой, они нередко доказывают в судах, что попросту не заметили разметки, поэтому двигались с нарушением правил движения.