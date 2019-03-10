На «Авито» продают Mark II с «убогим мотором», покусанный бобрами

На портале бесплатных объявлений «Авито» опубликовано предложение о продаже автомобиля Toyota Mark II 1991 года. Его оригинальность заключается в том, что составлено оно весьма необычно и наполнено иронией.

Владелец японской машины, находящейся в Сызрани (Самарская область), с юмором описал все ее достоинства и недостатки.

По словам продавца, его автомобиль оборудован «страшным сном автомехаников, великим и убогим, быстрым и тупым» мотором, «который не любит никто, кроме австралийцев, в том числе и он». Речь идет о 2-литровом бензиновом агрегате на 135 лошадиных сил.

Что касается салона, то «по нему придраться не к чему. Приборная панель а-ля калькулятор, а печка жарит как бешеная, особенно летом», пишет в объявлении мужчина. – «В салоне – царство велюра. По началу мне бабки у подъезда кричали, зачем я столько ковров повесил в машине».

Из других минусов владелец 28-летнего «Марка» отмечает наличие по кузову рыжиков и укосов бобров.

За свою машину продавец просит 125 тысяч рублей.