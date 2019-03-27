Mitsubishi представила пикап Triton

Компания Mitsubishi в Таиланде показала концептуальную модификацию пикапа под названием Triton Absolute. Новинка обладает более внушительными техническими характеристиками по сравнению с базовой модификацией, поэтому машина способна справиться с более сложными дорожными условиями, что однозначно понравится экстремалам.

Ожидается, что новый автомобиль в скором времени поступит на конвейер, ведь выпуск мощных внедорожников для многих брендов уже стал хорошей традицией, если не популярным трендом.

Новинка получила увеличенный клиренс до 27 сантиметров, а также широкую колею и доработанный кузов рамного типа. Кроме того, подвеска была переработана для того, чтобы авто могло показать свои способности даже на сильном бездорожье.

Что касается технических характеристик, то их производители пока решили не рассекречивать, очевидно, подогревая интригу к выпуску серийной модификации. А вот внешне пикап действительно сильно изменился и стал выглядеть намного более агрессивным. Авто получит восемнадцатидюймовые диски, а также стильные накладки на бамперах, которые придают некую изюминку модели.