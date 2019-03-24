Микроавтомобиль, похожий на игрушку, продают по цене Kia Rio

Австралийский онлайн-аукцион Lloyds Online выставил интересный лот – компактный родстер Dart, который визуально больше похож на машинку для детей, нежели на полноценный дорожный автомобиль. Тем не менее, данная машина – реальное авто, которое было выпущено компанией Buckle Motors, также базирующейся в Австралии.

Автомобиль построен на платформе немецкого микрокара Goggomobil. В движение его приводит 2-цилиндровый 300-кубовый двигатель, сочетающийся с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Родной пробег машины составляет 31 тысячу 600 километров.

«Дарт» не имеет не только крыши, но и кондиционера или радио. Единственное, что можно заметить в салоне машины – спидометр.

За счет использования легкого плексигласа в конструкции кузова Dart его вес составляет всего 345 кг. Всего было выпущено 700 таких машин.



Последняя ставка на момент написания данной статьи на торгах за этот автомобиль составляла 15 тысяч 200 австралийских долларов, что по нынешнему курсу эквивалентно сумме в 698 тысяч рублей, что немногим дороже базового Kia Rio.