Mercedes GLC Coupe получил обновлённый дизайн и новые моторы

Премиальный немецкий автопроизводитель сообщил о проведении рестайлинга своего купеобразного кроссовера. Стало известно, что машина получит новый внешний вид, а также расширенную моторную гамму.

Напомним, что базовая модификация обновлённого авто была рассекречена ещё в конце зимы этого года. Потом модель привезли в Женеву. Теперь же очередь дошла и до GLC Coupe. Для него была проведена онлайн-презентация, а мировой дебют состоится на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Пока что новинку показали только в оспортивненной модификации. Её подчеркивает точечная решётка радиатора, а также бампера с агрессивными формами. Кроме того, изменилась и головная оптика. В салоне автомобилистов ждёт новое рулевое колесо, а за дополнительную плату приборная доска станет цифровой. Тачскрин системы мультимедиа получит диагональ в 10.25 дюймов, тогда как базовая модификация предусматривает семидюймовый экран. Кроме того, изменится система управления климат-контролем, а также появится подсветка, массажёр, подогрев и вентиляция сидений.

В линейке моторов произошли ожидаемые изменения. Там теперь будет доступен бензиновый двухлитровый агрегат с системой плавного изменения фаз распределения. Его мощность может быть 197 или 285 лошадиных сил. Будет в линейке и гибридная установка, а также дизельный двигатель с отдачей в 163, 194 или 245 лошадиных сил.