Mercedes-Benz Vito Life начали продавать в России

Поступила информация о том, что дилеры Mercedes-Benz получили микроавтобусы модели Vito Life и сразу же открыли продажи.

Сообщается, что минимальная стоимость авто составит 4 миллион 860 тысяч рублей. В базовую модификацию будет входить возможность проведения четырёх плановых техосмотров в фирменном сервисе, которые можно будет использовать в течение четырёх лет с момента покупки.

Напомним, что авто имеет салон на 8 мест. Благодаря особой конфигурации дверей посадка пассажиров в любой ряд будет максимально удобной. Под капотом установлен силовой агрегат с мощностью в 190 лошадиных сил. В продаже доступен только передний привод.

В комплектацию будет входить современный климат-контроль, а также накладки на пороги и высококлассная светотехника. Дополняют экстерьер шикарные диски на 19 дюймов.