Mercedes-AMG прощается с моторами V12

Представлена новая версия автомобиля S 65, которая под капотом имеет двенадцатицилиндровый турбированный двигатель с отдачей в 630 лошадиных сил. В продажу поступит всего 130 таких машин.

Слухи о том, что компания собирается отказаться от силовых агрегатов модели V12 ходили достаточно давно, однако представители бренда эту информацию не подтверждали. Как оказалось, дело не только в том, что моторы не соответствовали экологическим нормам, но и в том, что на них попросту нет спроса. Эксперты отмечают, что продлить жизнь мотору можно было бы только в том случае, если бы он дополнялся системой полного привода. Но в текущей модификации он действительно изжил свой век и пришло время вычёркивать его из линейки доступных агрегатов. Пока что встретить его можно будет только в Maybach, однако, через несколько лет ему на смену придёт гибридная силовая установка.

Сообщается, что партия Final Edition предназначена специально для тех, кто является истинным коллекционером и крайне редко вывозит свои автомобили из гаража. А для того, чтобы защитить автомобили от пыли, производитель к ним в комплект предлагает фирменный чехол.

Изюминкой автомобиля является бронзовая отделка. В этом цвете выполнены бампера, молдинги, колёсные диски на 20 дюймов.