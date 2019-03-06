Mazda представила кроссовер на базе новой «трёшки»

Европейские дилеры уже в этом году получат обновлённый автомобиль модели Mazda CX-30, который получит более спокойный дизайн.

Сообщается, что кроссовер имеет весьма компактные габариты, так как размер его колёсной базы составляет всего 2 метра 65 сантиметров. Авто изготовлено на новой тележке с задней полузависимой подвеской и системой полного привода. За работу будет отвечать двухлитровый агрегат на бензине. Он же будет входить и в состав гибридной установки. Кроме того, в продажу авто поступит и турбированным дизельным агрегатом на 1.8 литра. Что касается трансмиссии, то будут доступны варианты коробкой передач механического или автоматического типа на 6 ступеней.

Интерьер полностью соответствует прошлой модели. Объём багажника составляет всего 430 литров. Более подробные технические характеристики бренд обещает раскрыть перед непосредственным стартом продаж.

Ходят слухи, что компания собирается привезти новый кроссовер и на отечественный рынок. Однако, вряд ли это произойдёт до конца текущего года.