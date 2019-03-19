Maybach рассказал о выходе премиального кроссовера

Появилась информация о том, что в скором времени на просторы американского рынка поступит новый автомобиль бренда Maybach. Авто будут собирать на производственной площадке в Алабаме.

Сообщается, что в основу нового паркетника будет положена платформа GLS третьей генерации. По словам представителей бренда, автомобиль претендует занять место самой дорогой и стильной легковушки в США. По предварительным данным ценник на авто будет стартовать от 200 тысяч долларов.

Пока что подтверждённой информации по поводу технического оснащения нет. Однако, инсайдеры убеждены, что машина получит агрегат с мощностью более 560 лошадей. Презентация должна состояться уже в этом году, а старт продаж начнётся не раньше следующего.