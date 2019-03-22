Marcus: Lada Vesta SW – самый экономичный автомобиль в Европе

Российский универсал Lada Vesta SW удостоился победы в одной из номинаций автомобильной премии Marcus, состоявшейся на днях в Вене (Австрия).

Автомобиль, оснащенный 1,6-литровым мотором, назвали лучшим в категории «Экономичная новинка» среди моделей «Компакт-класса».

При выборе победителей в различных категориях и классах эксперты некоммерческой организации ОАМТС оценивали 46 моделей автомобилей, поступивших на авторынок Австрии в 2018 году. Среди основных критериев: рыночная стоимость, расходы на обслуживание, запас хода, расход топлива, а также потеря стоимости.

Среди других победителей в номинации «Экономичная новинка» названы:

Smart EQ ForTwo – категория «Малолитражки»;

Peugeot 508 1,5 BlueHDi 130 Active – категория «Средний класс»;

Dacia Duster Blue dCi 95 Essential – категория «Компактный внедорожник и кроссовер»;

Citroen C5 AirCross PureTech 130 Live – категория «Большой внедорожник и кроссовер»;

Jaguar I-Pace S – категория «Роскошный класс».