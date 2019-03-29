Landwind готовит к выпуску новый кроссовер

Китайский автопроизводитель сообщил о выходе своего нового кроссовера и даже опубликовал его первое изображение. Как оказалось, на этот раз марка решила обойтись без откровенного плагиата.

Не так давно стало известно, что фирму признали виновной в копировании автомобиля бренда Jaguar Land Rover. Речь идёт о модели Х7. И несмотря на то, что после рестайлинга паркетник существенно изменился, фирму от судебных тяжб это не спасло. В итоге Фемида подтвердила факт плагиата и сообщила, что китайцы действительно нарушили права британского бренда и лишаются возможности дальше выпускать модель 7. И, очевидно, чтобы хоть немного вернуть к себе расположение общественности, фирма анонсировала выход нового представителя SUV.

Новинка пока известна под внутренним кодом Е315. Маркетинговое же имя будет раскрыто немного позже. В этот раз машина действительно непохожа на культовые модели конкурентов. Технические характеристики также пока держатся в тайне. Не исключено, что авто оснастят полуторалитровым мотором на 163 лошадиные силы, который сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней.