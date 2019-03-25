Lamborghini собирается выпустить новый кроссовер

Компания Lamborghini не так давно поделилась результатами продаж своего кроссовера модели Urus, который завоевал невероятную популярность. И теперь фирма всерьёз рассматривает идею выпуска очередного представителя сегмента SUV.

Многие критики полагают, что за основу для своего нового кроссовера знаменитый бренд будет использовать LM002. Напомним, что эта машина была разработана в конце семидесятых годов прошлого столетия в рамках военизированной программы. А первая серийная версия поступила в продажу только в девяностых.

Многие полагают, что если бы бренд решился выпустить новый кроссовер, который во многом был бы похож на этот ретро-автомобиль, то он пользовался бы большим спросом на рынке и даже мог бы перегнать по популярности Urus. И это вполне реальный ход развития событий, ведь эту информацию также подтверждал один из представителей торговой марки, сообщая, что фирма рассматривает идею воссоздания этого немного угловатого внедорожника, который станет настоящим подарком для любителей насыщенных путешествий. При этом, в обозреваемой перспективе фирма собирается сконцентрировать своё внимание именно на электрокарах.