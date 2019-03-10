«Лада» за миллион. Опубликованы итоги продаж Vesta Sport за месяц

С 31 января 2019 года на российском авторынке официально стартовали продажи самой дорогой в истории Lada модели – седана Vesta Sport.

Несмотря на высокую стоимость, которая перевалила отметку в 1 миллион рублей, объем реализации «заряженной» Весты за месяц оказался весьма неплохим.

Как пишет «РГ» со ссылкой на собственные источники, с 31 января по 1 марта дилеры «АвтоВАЗа» продали 217 единиц Vesta Sport.

Наибольшее число продаж этой модели было зарегистрировано в Московской области и Краснодарском крае.

Напомним, что годовой производственный объем нишевой «Веста Спорт» составляет 1200 экземпляров.

Учитывая, какой спрос был на эту модель по ходу первого месяца со старта продаж, сомнений в том, что «АвтоВАЗ» сумеет распродать все запланированные на 2019 год Vesta Sport, практически нет.