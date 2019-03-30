Lada Vesta Cross названа лучшим компактным автомобилем в России

«Вседорожный» седан Lada Vesta Cross признан лучшим компактным автомобилем на российском авторынке по версии ежегодной премии «За рулем». «Веста Кросс» вырвала победу в категории автомобилей B-класса, где с российской моделью конкурировали автомобили южнокорейской Hyundai-Kia.

Более того, автомобили «Лада» заняли все три первые позиции в «малом классе».

Так, вторая строчка в данной категории премии досталась нишевой Lada Vesta Sport, ставшей самой дорогой моделью в истории «АвтоВАЗа».

ТОП-3 замкнула подвергнувшаяся в прошлом году рестайлингу Lada Granta, а четвертым стал французский Renault Logan Stepway, вышедший на российский авторынок в конце прошлого года.