Кроссовер Skoda Kodiaq переродится в виде пикапа

Студенты дизайн-школы, поддерживаемой маркой Skoda, представили рендер нового 2-дверного пикапа, созданного на базе кроссовера Kodiaq.

Учащиеся совместно с дизайнерами «Шкода» прорабатывают каждую будущую деталь машины. Не исключено, что в итоге пикап увидит свет и поступит в продажу. Пока его премьера в виде виртуального концепта запланирована на июнь текущего года.

В данном проекте принимает участие 35 студентов возрастом от 17 до 20 лет. Судя по первым наброскам, пикап на базе «Кодиак» получит «мускулистый» кузов со спортивным силуэтом и колеса огромного размера, обутые во внедорожные покрышки.

Отметим, что данный проект является уже шестым по счету, в котором Skoda задействует студентов дизайн-вузов. До этого молодые дизайнеры работали над превращением компактного кроссовера Karoq в концепт-кар Sunroq.