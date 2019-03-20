Кроссовер Skoda Karoq будут выпускать в России

Компания Skoda будет собирать в России свой новый бюджетный кроссовер Karoq. Более того, уже известна площадка, которая примет новый «Карог» на свой конвейер.

Согласно информации, предоставленной журналистам председателем совета директоров «Шкода» Майером Бернхардом, компактный «паркетник» будут выпускать на предприятии в Нижнем Новгороде с осени 2019 года. Презентация новинки на российском рынке запланирована на 4-й квартал.

Напомним, что дебют компактного «паркетника» Skoda Karoq в Европе состоялся в мае 2017 года. Автомобиль сменил в модельном ряду чешской марки в «Старом Свете» когда-то выпускавшийся в России кроссовер Yeti.