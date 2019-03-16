Кроссовер DFM AX7 подорожал на 20 тысяч рублей

Китайская автомобильная марка DFM увеличила цены на свой единственный на российском авторынке кроссовер – AX7. «Паркетник» прибавил в марте во всех комплектациях 20 тысяч рублей.

Напомним, что DFM AX7 продают в России в двух модификациях и безальтернативным 2-литровым бензиновым мотором на 140 лошадиных сил, сочетающимся с АКПП.

Новая стоимость данной модели в комплектации Prestige составляет 1 миллион 199 тысяч рублей, а за версию Luxury просят минимум 1 миллион 299 тысяч рублей.

Напомним, что сегодня стало известно о получении сертификата ОТТС (одобрение типа транспортного средства) кроссовером DFM AX4, который вскоре может выйти в продажу на российском авторынке.