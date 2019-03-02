Кроссовер Chery Tiggo 7 выходит в продажу в России

Китайская Chery начнет продажи на российском авторынке своего нового кроссовера Tiggo 7. Старт приема заказов новинки, адаптированной для условий нашей страны, будет дан уже 7 марта, а продажи товарных автомобилей начнутся 7 апреля.

В моторную линейку нового Tiggo 7 для РФ войдут 1,5-литровый турбированный агрегат на 153 лошадиные силы, а также 2-литровый «атмосферник» на 122 «лошадки». Связку турбомотору составит механическая трансмиссия, а атмосфернику будет положен бесступенчатый вариатор CVT.

Стоимость Tiggo 7 с турбированным двигателем стартует от 1 миллиона 199 тысяч 900 рублей. За модификацию с атмосферным мотором и CVT будут просить от 1 миллиона 279 тысяч 900 рублей.

Ценник «топовой» комплектации новинки составит 1 миллион 369 тысяч 900 рублей.