Китайский Hawtai может покинуть российский рынок

Компания Hawtai Motors (HTM) может покинуть российский авторынок. Поставки автомобилей этой китайской марки в Россию прекратились в 2019 году, а годом ранее перестала осуществляться их сборка на предприятии Derways в Черкесске.

Как пишут «Известия», со ссылкой на собственные источники, одна из моделей, представленных на российском рынке – HTM Boliger – не может ввозиться из Китая, а также производиться на других заводах в РФ, поскольку не имеет ОТТС.

Второй автомобиль – Laville – из-за своей цены не способен конкурировать с другими моделями в данном классе.

Отметим, что по итогам 2018 года объем продаж автомобилей бренда HTM составил 144 единицы. В январе текущего года дилеры марки реализовали только одну машину.