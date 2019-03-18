Kia повысила цены на четыре модели в России

Компания Kia увеличила цены на четыре свои модели в России. Как пишет портал «Цена Авто», в марте выросла стоимость автомобилей Ceed, Ceed SW, Picanto и Sorento. Все комплектации этих моделей 2019 модельного года прибавили к предыдущему прайсу от 5 до 20 тысяч рублей.

Меньше остальных подорожал городской хэтчбек Picanto (+5 тысяч рублей), который теперь предлагают за сумму от 644 тысяч 900 рублей в минимальной версии. За «топовую» комплектацию просят 949 тысяч 900 рублей.

Хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW стали дороже на 15 тысяч рублей – до 1 миллиона 59 тысяч 900 – 1 миллиона 99 тысяч 900 соответственно за базовые комплектации. За «максимальные» версии просят 1 миллион 569 тысяч 900 – 1 миллион 639 тысяч 900 рублей соответственно.

Максимальное подорожание было зафиксировано за кроссовером Sorento (+20 тысяч рублей). За стартовую комплектацию с бензиновым мотором сейчас просят 1 миллион 789 тысяч 900 рублей, а за «топовую» – 2 миллиона 179 тысяч рублей.

Стоимость дизельных версий этого вседорожника варьируется в пределах 2 миллионов 154 тысяч 900 – 2 миллионов 309 тысяч 900 рублей.