Kia показала новый кроссовер, который доберётся до России

На мотор-шоу в Сеуле был представлен паркетник Kia, который пока ещё находится в статусе прототипа, но уже вплотную подошёл к серийной модификации. Сообщается, что товарная версия будет продемонстрирована уже в этом году.

Изначально торговая марка представила машину модели SP в Индии. Предполагалось, что авто будет продаваться только там, но спустя время появились слухи о том, что оно выходит на мировой рынок, но подробностей о глобальной модификации практические не было. Теперь же производитель решил рассекретить часть информации и продемонстрировал усовершенствованный кросс SP Signature.

Как оказалось, автомобиль получил новую оптику, а также изменённую радиаторную решётку. Был модифицирован задний бампер, а плашка, соединяющая светотехнику, стала массивнее. Автомобиль на стенде был окрашен в яркий оранжевый цвет, а спойлеры и крыша выполнены в угольно-чёрном.

Пока что неизвестно, какие изменения произойдут в интерьере автомобиля. Можно ожидать, что в салоне появится цифровая приборная доска, а также современная система мультимедиа. Технические характеристики также пока что держатся в тайне. Вероятнее всего новинка поступит в продажу и на отечественном рынке.