Kia обновила комплектации новых Ceed и Ceed SW в РФ

Компания Kia вывела на российский авторынок обновленные комплектации своего хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW.

Наиболее популярные модификации этих моделей (Luxe, Prestige и Premium) получили ряд опций, которые раньше не были для них доступны и предлагались только в более дорогих версиях.

Более того, отныне новые Ceed и Ceed SW в комплектации Premium получили под капот 1,6-литровый мотор MPI на 128 лошадиных сил.

Из других новшеств стоит отметить появление в штатной линейке комплектации Luxe литых колесных дисков R16, а также парктроников.

Хэтчбек в версии Luxe с 1,6-литровым мотором и АКПП предлагается по цене от 1 миллиона 179 тысяч 900 рублей. За универсал в аналогичной модификации просят минимум 1 миллион 219 тысяч 900 рублей.

Автомобили с турбированным 1,4-литровым агрегатом T-GDI на 140 «сил» и 7DCT продают по цене в 1 миллион 259 тысяч и 1 миллион 299 тысяч 900 рублей соответственно.