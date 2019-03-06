Kia Imagine – смесь седана и паркетника

Вчера в Женеве состоялся мировой дебют автомобиля модели Kia Imagine. Сообщается, что новинка была представлена в качестве прототипа и о том, что он может когда-то выйти на конвейер речи не идёт, однако, его основные характеристики вполне могут унаследовать новые модели бренда.

К сожалению, фирма предоставила крайне мало информации об этом концепте. Однако, в народе его уже успели прозвать смесью кроссовера и седана. Разработчики же, вероятнее всего, сделали акцент на внешнем виде машины. Ведь выглядит она действительно эффектно.

Концепт имеет безрамочные двери, отсутствует центральная стойка, а вместо зеркал установлены камеры видеонаблюдения. Фирменная «улыбка тигра» на радиаторной решётке была модифицирована, и теперь больше напоминает саму тигриную морду.к

Изюминкой модели является то, что лобовое стекло плавно переходит в крышу. Авто оснащается шикарными дисками на 22 дюйма, а также имеет два багажных отсека. На передней панели располагается крупный тачскрин с диагональю в 21 дюйм. Однако, представители бренда отметили, что в серийной модификации такое решение они использовать не будут, и лишь решили подшутить над другими производителями, которые вступили в гонку по размерам установленных дисплеев в салоне.