KIA готовит выход нового седана K3

Всего через несколько месяцев должны начаться продажи нового седана компании KIA в Поднебесной. А благодаря фотошпионам нам удалось узнать некоторые подробности про авто.

Впервые на глобальном рынке автомобиль новой генерации появился в прошлом году. Но на китайский рынок машина так и не поступила. Это дало все основания полагать, что авто ждут серьёзные изменения.

Как оказалось, отличия действительно разительные. Китайская версия будет выглядеть более агрессивно. Появится крупная решётка радиатора, которая будет иметь оригинальный рисунок. Кроме того, авто будет оснащаться новой светотехникой и бамперами. В салоне будет изобилие элементов с хромированным покрытием. По слухам, автомобиль должен получить обновлённую систему климат-контроля.

Китайский вариант будет длиннее на 2 сантиметра. Под капотом должен работать полуторалитровый мотор с отдачей в 115 лошадиных сил.