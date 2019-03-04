Какой бы могла бы быть новая Lada 4×4 2018 без Стива Маттина

Компания «АвтоВАЗ» уже подтвердила, что работы над новым поколением популярного отечественного внедорожника Lada 4×4 стартовали. Более того, на Московском автосалоне 2018 года дебютировал концепт новой «Нивы» с фирменным X-образным стилем (4×4 Vision), разработчиком которого главный дизайнер «Лада» Стив Маттин, который придумал эту концепцию и постепенно подгоняет под нее весь модельный ряд «АвтоВАЗа».

На днях в Сети появились рендеры новой Lada 4×4 от независимых дизайнеров, которые представили, как могла бы выглядеть альтернативная «Нива» новой генерации, если бы ее разработкой не занимался Маттин.

Так, по задумке авторов проекта, внедорожник получил бы новую решетку радиатора, другой капот и бамперы, а также пластиковый обвес вдоль кузова. Задние фонари были бы выполнены с использованием продольной планки со светодиодами по аналогии с последним Porsсhe Cayenne, а выхлопная система раздвоена на два патрубка.

Напомним, что новое поколение Lada 4×4 должно поступить в продажу не раньше 2022 года. Новая «Нива» вряд-ли сохранит большинство дизайн-решений концепта из-за их высокой стоимости, но одно можно сказать точно, внедорожник адаптируют под X-образный стиль, первопроходцем которого стал нынешний бестселлер «АвтоВАЗа» – Lada Vesta.