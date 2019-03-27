Как припарковаться на сугробе на “Ниве”. Наглядный пример

Как быть, если найти парковочное место не получается, а единственное пространство на парковке, где можно поставить автомобиль, завалено снегом? Решение этой задачи представил водитель автомобиля “Нивы”.

Воспользовавшись отличной геометрической проходимостью своего внедорожника он попросту заехал на сугроб. Фотографии необычной парковки российского внедорожника, которые оказались популярными и вошли в рубрику “Фото дня”, опубликовал портал Avto-Nomer.

В комментариях к посту пользователи Сети сошлись во мнении, что «человеку было негде припарковаться», а также отметили, что снимки являются «отличной рекламой Lada 4×4», а некоторые и вовсе назвали водителя внедорожника «царем горы».