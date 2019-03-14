Jeep собирается выпустить 7-местный внедорожник

Новинка американского бренда должна уже в базовой комплектации иметь трёхрядный салон.

Пока что достоверно неизвестно, какое именно коммерческое название получит грядущий внедорожник. Однако, эксперты полагают, что выпуск подобного автомобиля с крупными габаритами позволит значительно увеличить долю бренда в этом сегменте авторынка, так как модель будет пользоваться большим спросом.

Все технические характеристики новинки производители держат в секрете. Инсайдерам удалось узнать лишь то, что машина будет иметь схожие черты с Cherokee последнего поколения. Однако, не стоит рассчитывать, что это будет доработанная модификация. Можно смело говорить о выходе принципиально новой модели.

Напомним, что в будущем году американский бренд собирается выпустить на рынок сразу три новинки, первой из которых станет пикап Gladiator.