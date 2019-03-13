Известны новые подробности про Kia Sorento

В сети были опубликованы фотографии нового автомобиля Kia Sorento. Ожидается, что новинка выйдет в продажу уже до конца текущего года.

В третьем поколении кроссовер вышел почти 5 лет назад. Спустя время его немного обновили, дополнив комплектацию коробкой автомат и некоторыми декоративными элементами. Теперь же стало известно, что на рынок поступит кроссовер в четвёртой генерации.

Фотошпионы поймали паркетник в Корее. Несмотря на то, что он покрыт плотным слоем камуфляжа, получить некоторую информацию всё-таки удалось. Так, стало ясно, что авто будет оснащено новой решёткой радиатора, а также обновлёнными боковыми зеркалами и оптикой. Также изменятся дверные ручки в салоне. Остальной интерьер скрыт под плотной чёрной тканью.

Инсайдеры полагают, что в новом поколении останутся прежние моторы. Речь идёт про дизели на 2.0 и 2.2 литра с отдачей в 186 и 202 лошадиные силы. Бензиновый мотор будет только один – двухлитровый агрегат с отдачей в 240 лошадиных сил.

Отметим, что в РФ спрос на авто в третьей генерации в прошлом году вырос аж на 64 процента, поэтому весьма вероятно, что до нас доберётся и новая версия.