Интерьер новой Hyundai Sonata рассекречен до премьеры

Дебют новой генерации премиальной 4-дверки от Hyundai – Sonata – уже на за горами. Продажи автомобиля должны начаться уже в мае этого года.

На днях корейское издание Thekoreancarblog опубликовало первые фотографии интерьера новой «Сонаты», судя по которым салон новинки подвергнется серьезной переработке.

Так, следующая генерация Sonata должна получить полностью модернизированную переднюю панель с так называемым «парящим» дисплеем, расположенным над центрально консолью по аналогии с новым Santa Fe, а также обзавестись узкими центральными дефлекторами воздуховодов.

Кроме того, автомобиль получит штатный видеорегистратор, которым управлять можно будет со смартфона через приложение.

Ранее в Сети появились снимки задней части кузова нового поколения Sonata, которые подтвердили предположения, что автомобиль получит оригинальные светодиодные фонари C-образной формы, которые будут соединяться между собой тонкой LED-полосой.

Техническое оснащение седана пока держится в секрете. Предполагается, что приводить в движение новинку будут 2- или 2,5-литровый бензиновые турбомоторы на 250 и 280 лошадиных сил соответственно. Связку им составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.