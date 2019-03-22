Infiniti QX60 получит для России новый двигатель

Компания Infiniti готовит для своего кроссовера QX60 в России новый мотор. Согласно информации, появившейся в базе Росстандарта (ОТТС), данная модель получила сертификат одобрения типа транспортного средства с новым двигателем – 3,5-литровым «атмосферником» на 283 лошадиные силы (индекс VQ35).

Силовой агрегат оснащен системой непосредственного впрыска вместо распределенного, а также получил увеличенную степень сжатия с прежних 10,3:1 данный показатель увеличился до 11:1. Из других новшеств данного мотора стоит выделить также новые поршни и выпускную систему, что позволило довести его мощность до 283 л.с. и 350 Нм максимального вращающего момента. Для сравнения, его предшественник развивал 262 лошадиные силы и 334 Нм крутящего момента.

Ожидается, что поставки Infiniti QX60 с новым двигателем стартуют уже в ближайшее время. Цена на кроссовер с новым мотором пока не объявлена, но, вероятно, она окажется выше, чем текущая – от 2 миллионов 820 тысяч рублей.