Infiniti покидает рынок Европы

Появилась информация о том, что бренд Infiniti было решено полностью вывести с рынка Старого Света.

Изначально марка была создана для Америки, где впервые выпустила своё авто 30 лет назад. Чтобы покорить и европейский рынок, фирма решила сотрудничать с Daimler и оснащала свои авто немецкими силовыми агрегатами. Однако, должного результата это так и не принесло.

Так, в прошлом году спрос на модели бренда упал более, чем наполовину. В Европе удалось реализовать всего 6 тысяч 250 экземпляров авто. И это при том, что в этом же году продажи в США составили почти 150 тысяч единиц.

На основании этого Nissan решил полностью вывести бренд с рынка Европы, так как не видит смысла продолжать работать на повышение лояльности аудитории. И теперь основными рынками сбыта для марки станет Поднебесная и Америка.

А вот в России машины Infiniti останутся, хотя велика вероятность того, что модели с наименьшим спросом всё-таки будут вычеркнуты из ряда доступных. В прошлом году на территории РФ фирма смогла продать 4 тысячи 654 экземпляра авто. И хоть это и меньше, чем в 2017, но такие показатели фирму вполне устраивают.