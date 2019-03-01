Hyundai Tuscon 2019 провалился на рынке из-за Hyundai ix35

На китайском авторынке сложилась уникальная ситуация – Hyundai продает одновременно два фактически одинаковых автомобиля в одном и том же сегменте, являющихся по сути конкурентами. Речь о новом Hyundai Tucson 2019 с другим, отличающимся от глобальной модели дизайном, а также ix35, который известен российским покупателям по 2010-2015 годам, когда он был у нас на рынке.

Казалось бы, новая модель должна была «уделать» устаревший ix35, но получилось все наоборот.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи нового Tucson сократились в сравнении с предшественником практически в два раза – до 3 тысяч машин за месяц, а в январе 2019-го этот автомобиль и вовсе приобрели меньше 1000 человек.

По мнению китайских экспертов, причина слабых продаж нового Tucson кроется в ix35, который по своему оснащению не уступает новинке, однако стоит гораздо дешевле.

Так, ценник Tuscon в базовой комплектации составляет 139 тысяч 900 юаней (1 миллион 376 тысяч рублей), в то время как за аналогичную версию ix35 китайские дилеры просят 119 тысяч 900 юаней или 1 миллион 179 тысяч рублей. При этом по объемам реализации устаревший ix35 опережает Tucson практически в несколько раз.