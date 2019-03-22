Honda Jazz получит кожаный салон, но старую моторную гамму

Японский автопроизводитель опубликовал изображения рестайлинговой модели Honda Jazz.

Впервые данный автомобиль в кузове универсала вышел на рынок 4 года назад. Теперь же авто получило первые обновления. Так, машина теперь оснащается новыми бамперами, а противотуманки модифицированы в светодиодные полосы. Задняя светотехника тоже новая. В продажу поступит расширенная цветовая палитра. Кроме того, появились колёсные диски нового дизайна.

В салоне произошли более серьёзные изменения. Так, дефлекторы обдува теперь имеют глянцевую окантовку чёрного цвета, а на задних подлокотниках есть места для стаканчиков. В самой дорогой модификации автомобиль получит салон с кожаной обивкой. Что касается багажника, то его объём составляет 570 литров, если же сложить спинки заднего ряда кресел, то его удастся увеличить до 1 тысячи 141 литра.

В список опций входит круиз-контроль адаптивного типа, система экстренного торможения, функция автоматического переключения фар и многое другое. Под покатом будет располагаться полуторалитровый мотор с отдачей в 132 лошадиные сил. Кроме того, будет доступна и гибридная установка с двигателем на 110 лошадей. Цены будут известны только в конце этой весны.