Hispano Suiza показала новый стильный суперкар

В рамках Женевского мотор-шоу был представлен новый электрокар бренда Hispano Suiza, стоимость которого составила полтора миллиона евро.

Новинка получила название Carmen. Его главной изюминкой стал оригинальный кузов, который изготовлен в соответствии с тенденциями испанских автопроизводителей начала тридцатых годов прошлого столетия. Кроме того, сообщается, что при изготовлении авто большей частью применялись композитные материалы, в результате чего его вес составил менее 1.7 тонны.

На каждом заднем колесе производитель установил по одному силовому агрегату, суммарная отдача которых составляет 1 022 лошадиные силы. Таким образом шикарное ретро-купе способно разгоняться до первой сотни всего за 3 секунды. Однако, в целях безопасности максимальная скорость, которую может развивать электрокар, составляет всего 250 километров в час. Сообщается, что ёмкости аккумуляторов хватит для того, чтобы преодолеть расстояние в 4 сотни километров.

Салон авто выглядит не менее привлекательно. В отделке использовалась кожа с ручной прострочкой. Кроме того, активно применялся алюминий, натуральное дерево и алькантара. В центре консоли располагается широкоформатный дисплей диагональю в 10.1 дюйм.