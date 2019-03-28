Haval открывает завод под Тулой

Китайский автопроизводитель сообщил о том, что в скором времени в Тульской области начнёт свою работу новая производственная площадка.

По предварительным данным общая сумма инвестиций в развитие этого проекта и локализацию бренда в России превысила пятьсот миллионов долларов. Таким образом можно смело говорить о том, что китайский производитель рассматривает нашу страну, как весьма перспективного партнёра. Что касается самого завода, то его годовая мощность составит аж 150 тысяч авто.

Первым на новый конвейер встанет модель F7. Если в процессе подготовки к производству не будет никаких проблем, то завод начнёт работу уже в начале лета этого года. В настоящий момент для модели были подготовлены все необходимые сертифицирующие документы. Это даст возможность продавать кроссовер в РФ.

Позже начнётся сборка F7х. Выход этого кросс-купе на наш рынок состоится в начале осени. Следом начнут собирать внедорожники Н9. Пока что цены на автомобили не называют, однако, они однозначно будут дешевле, чем прямые конкуренты.