ГИБДД по запросу сможет получать видеозапись с техосмотра

Сферу проведения техосмотра продолжают реформировать. И стало известно, что операторов ТО заставят сохранять записи с ТО на серверах, чтобы в МВД могли ими воспользоваться в случае необходимости.

Напомним, что согласно введённым поправкам, для водителей, которые будут управлять авто без своевременного техосмотра, предусмотрен штраф размером в 2 тысячи рублей. Кроме того, уже известно, что сам процесс проведения диагностики будет записываться на видео, а свидетельства о ТО станут цифровыми.

По словам профильного ведомства, актуальный техосмотр в стране большей частью проходит по «серой» схеме. Другими словами, талоны просто покупают. Однако, одновременно с этим увеличивается число ДТП, которые произошли из-за неисправности машин. Соответственно, власти решили начать бороться с этим.

Теперь стало известно, что операторов ТО заставили сразу же после проведения работ отправлять файлы данных на облако МВД. А контролировать проведение техосмотров автобусов будут лично представители ГИБДД. Если же фирма выдаст диагностическую карту на авто, которое по факту имеет неисправность, то должна будет оплатить штраф вплоть до 300 тысяч рублей. Сам же оператор, проводивший ТО, будет обязан оплатить штраф суммой от 5 до 10 тысяч рублей.