ГИБДД отправило ЦОДД в суд

Сегодня стало известно, что ЦОДД в судебном порядке обязали выплатить штраф размером в 200 тысяч рублей. В качестве стороны обвинения выступило ведомство ГИБДД.

Отметим, что впервые Центр организации заговорил о необходимости сократить размеры знаков около 4 лет назад. Его представители отмечали, что сейчас на дорогах установлено слишком много знаков, и все они крупные, из-за чего облик городов портиться. В частности, все проблемы рассматривались на примере столицы. В итоге власти разрешили уменьшить указатели в Москве и Питере.

Полтора года назад города получили возможность устанавливать уменьшенные знаки по своему усмотрению. На основании введённого эксперимента проводились проверки, в результате которых было обнаружено, что знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» имели размер в 50 х 50 сантиметров, однако, в условиях конкретных перекрёстков такого допустить было просто невозможно. На основании этого ведомство было вынуждено обратиться в суд.

В ходе судебных разбирательств представители ЦОДД заявляли, что не согласны с позицией ГИБДД и они на самом деле не обязаны были проводить согласование с ведомством по поводу размера каждого знака. Да и на указанных перекрёстках условия позволяли сократить размер указателей. Однако, несмотря на все эти доводы суд всё-таки признал организацию виновной и наложил штраф размером в 200 тысяч рублей.