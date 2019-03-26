Geely показала кроссовер FY11 на базе Volvo

Китайская Geely, владеющая пакетом акций Volvo, представила свой новый серийный кроссовер с купеобразным профилем кузова. Автомобиль получил название Xingyue FY11. В качестве платформы кроссовер использует архитектуру Volvo (CMA).

Дебют новинки состоялся в Ченду. Продавать автомобиль будут исключительно в Китае, а его реализация стартует на рынке «Поднебесной» уже этим летом.

Длина кроссовера составляет 4605 мм, что на 180 мм больше, чем у соплатформенного Volvo XC40. Колесная база у автомобилей практически идентичная – 2700 и 2702 мм соответственно.

В моторную гамму новинки вошли два варианта с гибридной силовой установкой – мягкий гибрид на базе 1,5-литрового 3-цилиндрового турбомотора на 177 лошадиных сил и 48-вольтового стартер-генератора, а также полноценный гибрид с электромотором на 258 «сил».

В качестве трансмиссии представлен 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод – передний.

Спустя некоторое время в продажу выйдет версия Xingyue F11 c 2-литровым бензиновым турбомотором на 238 «лошадок» и 8-диапазонным «автоматом».