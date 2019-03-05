ГАЗ будет выпускать дешевый кроссовер Volkswagen

Предприятие «ГАЗ» с 2020 года может приступить к сборке нового доступного компактного кроссовера Volkswagen. Речь идет о модели Tarek.

При этом новые поколения моделей Volkswagen Polo и Skoda Rapid будут выпускаться на Калужском заводе немецкой марки.

Новый кроссовер VW, который должен встать на конвейер Горьковского автозавода, будет представлять собой модель, созданную на базе модели Tharu. Длина автомобиля составит 4450 мм.

На китайском авторынке кроссовер Tharu продают в двух версиях. Первая комплектуется 1,4-литровым бензиновым турбированным мотором на 150 лошадиных сил, сочетающимся с 7-диапазонным преселективным «роботом» с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Вторая модификация является полноприводной и задействует под капотом 2-литровый турбомотор на 186 «сил» в связке с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.