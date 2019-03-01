GAC GS8 станет ещё брутальнее

Компания JAC готовится вывести на внутренний рынок обновлённую модификацию флагманского внедорожника, который впечатлил своим оригинальным дизайном.

Отметим, что модель GS1 начала продаваться примерно 3 года назад, став самой дорогой и габаритной в SUV классе бренда. В прошлом году спрос на машину упал почти на 40 процентов, поэтому производители решили, что пришло время провести рестайлинг.

В сети уже были опубликованы первые фотографии новинки. Кроссовер получил крупную решётку радиатора с вертикальными линиями, ввиду чего его передняя часть выглядит весьма агрессивно. В такой же стилистике выполнены и бампера, а вот оптика осталась прежней.

По предварительным данным под капотом автомобиля будет работать двухлитровый мотор на бензине с отдачей в 201 лошадиную силу. Привод может быть передним или полным. Китайские дилеры должны получить новинку уже до конца 2019.

Пока что компания официально не представлена на рынке РФ, однако в скором времени она собирается кардинально изменить ситуацию, и это кроссовер может стать доступным для россиян.