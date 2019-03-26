Ford может полностью уйти из России

В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.

В настоящий момент уже известно, что компания однозначно отказывается от производства легковых автомобилей в нашей стране. Таким образом можно смело говорить о том, что американцы в точности следуют выбранной концепции в начале года и планомерно сокращают своё присутствие на рынке Европы.

На данный момент представители фирмы сообщают, что находятся на стадии переговоров с властью РФ по поводу реконструкции своих заводов. Но в любом случае для потребителей это не сулит ничего хорошего. Кроме того, поступила информация о том, что для завода во Всеволожске уже начали негласно подыскивать потенциального покупателя. Кстати, этой площадкой вполне может заинтересоваться бренд Hyundai, который, в отличие от своих американских коллег, напротив постепенно повышает своё присутствие на рынке России.

Что касается елабужского завода, то часть его мощностей будет задействована для выпуска отечественных премиальных авто Aurus. Возможно, что там сохранится линейка автомобилей Transit, однако этот вопрос ещё не решён. Независимые же эксперты полагают, что скорее всего марка официально полностью покинет рынок РФ. В любом случае, информация будет озвучена уже в ближайшее время.